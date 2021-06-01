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Общество

19:50

Роман Романенко поддержал предложение Ирины Яровой о нанесении QR-кодов на памятники ВОВ

общество

Фото: Иван Степанов

Депутат ГД, летчик-космонавт Роман Романенко поддержал предложение Ирины Яровой о нанесении QR-кодов на памятники ВОВ. По его словам, новый формат информирования о местах и событиях сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи.

Законопроектом предлагается нанесение на памятники Великой Отечественной войны специальных обозначений, содержащих исторические справки, выписки из официальных документов, фото- и видеоматериалы о событиях и героях, в честь которых установлен мемориал. Ознакомиться с этой информацией сможет любой желающий при помощи QR-кода.

"Использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов – непременное условие развития современной личности и общества в целом. Рассмотренный сегодня законопроект предполагает новый формат информирования граждан о местах, событиях и людях, в честь которых воздвигнут тот или иной монумент. Уверен, предлагаемая мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи", – отметил Романенко.

Он уточнил, что порядок размещения QR-кодов определит правительство России.

Ранее в Минобрнауки РФ начали прорабатывать вопрос использования в дипломах QR-кодов, чтобы работодатели имели доступ к портфолио выпускника. Об этом сообщал заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко.

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