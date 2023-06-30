Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 22:00

Политика

Новости часа: после 2030 года МКС перестанет работать в существующем виде

Новости часа: после 2030 года МКС перестанет работать в существующем виде

"Мослекторий": Дмитрий Алексеев – о микробиоте

Третий метеоспутник "Метеор-М" вывели на орбиту – "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" стартовала с космодрома Восточный

Россиян предупредили о начале магнитной бури на Земле

В ЛНР сообщили о стабильной ситуации на территории республики и ее рубежах

Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты вышли в открытый космос

Космонавты РФ вышли в открытый космос в пятый раз за свою экспедицию на МКС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После 2030 года МКС перестанет работать в существующем виде, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

С 1 июля гектар на Дальнем Востоке и в Арктике можно будет обменять, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Москвичей пригласили заняться йогой на высоте 16 метров над землей в веревочном парке на ВДНХ, сообщается на сайте выставки.

Читайте также
наукаполитикаобществовидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика