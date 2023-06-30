Новости часа: после 2030 года МКС перестанет работать в существующем виде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. После 2030 года МКС перестанет работать в существующем виде, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

С 1 июля гектар на Дальнем Востоке и в Арктике можно будет обменять, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Москвичей пригласили заняться йогой на высоте 16 метров над землей в веревочном парке на ВДНХ, сообщается на сайте выставки.