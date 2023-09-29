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29 сентября, 23:00

Наука

В ночь на 30 сентября москвичи увидят суперлуние

В ночь на 30 сентября москвичи увидят суперлуние

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В ночь на 30 сентября москвичи смогут увидеть суперлуние. Это явление происходит, когда спутник подходит максимально близко к Земле. Помимо него в это время хорошо различимы на небе три крупных планеты – Юпитер, Сатурн и Меркурий.

В этом году это уже четвертое и последнее суперлуние. Как говорят астрономы, в следующий раз это явление можно будет наблюдать только через год – в сентябре 2024 года.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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