27 октября, 12:15Наука
Ученые рассказали, что могло быть причиной появления болида над Москвой
Ученые рассказали, что причиной появления яркого болида над Москвой могло быть как природное космическое тело, так и обломок космического мусора. По словам специалистов, вывод зависит от скорости, яркости и цвета объекта.
Зеленый оттенок болида указывает на наличие никеля, а белый – на магний, что характерно для материалов космических аппаратов. Также рассматривается версия, что это могла быть отработавшая ступень ракеты-носителя, запущенной с одного из российских космодромов.
