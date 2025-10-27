Форма поиска по сайту

27 октября, 12:15

Наука

Ученые рассказали, что могло быть причиной появления болида над Москвой

Ученые рассказали, что причиной появления яркого болида над Москвой могло быть как природное космическое тело, так и обломок космического мусора. По словам специалистов, вывод зависит от скорости, яркости и цвета объекта.

Зеленый оттенок болида указывает на наличие никеля, а белый – на магний, что характерно для материалов космических аппаратов. Также рассматривается версия, что это могла быть отработавшая ступень ракеты-носителя, запущенной с одного из российских космодромов.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

