Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС

Космический корабль "Союз МС-23" с российскими космонавтами вернулся на Землю. Он совершил посадку в степи Казахстана.

С МКС возвратились россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио. Они пробыли на станции 371 сутки и установили рекорд по продолжительности миссии на МКС.

27 сентября "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Причал" российского сегмента МКС и начал спуск на Землю. В 13:24 у него работали двигатели на торможение, и он сошел с орбиты.

21 сентября 2022 года Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС. Их миссия была продлена до 27 сентября 2023-го в связи с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки. В конце марта он покинул МКС без экипажа, а ему на замену прилетел "Союз МС-23".

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