Рогозин пригласил делегацию NASA на апрельский пуск "Союза" с Байконура

Дмитрий Рогозин по телефону пригласил делегацию NASA на апрельский пуск "Союза" с Байконура. Он также поздравил управление с успешной посадкой марсохода Perseverance.

Экипаж космического корабля "Союз МС-18" отправится к МКС 9 апреля. Вместе с российскими космонавтами полетит астронавт NASA, хотя ранее предполагалось, что с этого года американцы будут летать самостоятельно.

Также обсуждался принцип перекрестных полетов. По нему американцы получали бы места на российских "Союзах", а российские космонавты – на американских кораблях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.