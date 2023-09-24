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Новости

24 сентября, 19:45

В мире

Новости часа: индийские ученые продолжат устанавливать связь с аппаратами на Луне

Новости часа: индийские ученые продолжат устанавливать связь с аппаратами на Луне

Индийский луноход перестал выходить на связь с Землей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Индийские ученые еще две недели продолжат устанавливать связь с аппаратами на Луне. Об этом сообщает организация космических исследований страны.

Контингент НАТО в Косове готов принять участие в операции на севере края после нападения на местных полицейских, заявила миссия KFOR.

Начало отопительного сезона в Москве ожидается во вторую половину октября, сообщил синоптик.

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