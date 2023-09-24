Новости часа: индийские ученые продолжат устанавливать связь с аппаратами на Луне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Индийские ученые еще две недели продолжат устанавливать связь с аппаратами на Луне. Об этом сообщает организация космических исследований страны.

Контингент НАТО в Косове готов принять участие в операции на севере края после нападения на местных полицейских, заявила миссия KFOR.

Начало отопительного сезона в Москве ожидается во вторую половину октября, сообщил синоптик.