Телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал кольца Нептуна

Телескоп "Джеймс Уэбб" порадовал новыми снимками. На этот раз телескопу NASA удалось поймать самое четкое изображение колец Нептуна за последние 30 лет. Некоторые из них ранее разглядеть вообще не удавалось.

Кроме того, телескоп снял половину известных спутников планеты – в объектив попали семь объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.