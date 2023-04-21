Ракета с кораблем Starship взорвалась спустя 4 минуты после старта

Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска. Судя по кадрам прямой трансляции, на высоте около 38 километров ракета начала вращаться, а потом взорвалась.

Это был первый тестовый старт самой большой и мощной ракеты в истории космических запусков. На ее борту не было людей. Специалисты заявили, что проанализируют данные неудачного пуска и будут готовиться к следующему.

Почему комментаторы аплодировали неудавшемуся полету? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.