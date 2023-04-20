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Наука

Ракета компании SpaceX взорвалась почти сразу после старта

Ракета компании SpaceX взорвалась почти сразу после старта

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Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска. Судя по кадрам прямой трансляции, на высоте около 38 километров ракета начала вращаться, а потом взорвалась.

Это был первый тестовый старт самой большой и мощной ракеты в истории космических запусков. На ее борту не было людей. Специалисты заявили, что проанализируют данные неудачного пуска и будут готовиться к следующему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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