Москвичи смогут увидеть большой парад планет

В небе над Москвой можно наблюдать большой парад планет. В ряд выстроились шесть соседей Земли по Солнечной системе. Редкое явление лучше всего видно в вечерние часы до полуночи.

Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс можно увидеть на ясном безоблачном небе. Космический парад продлится до 25 января. А через месяц, 28 февраля, ожидается новый парад из семи планет. В небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

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