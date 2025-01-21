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21 января, 22:30

Наука

Москвичи смогут увидеть большой парад планет

Москвичи смогут увидеть большой парад планет

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В небе над Москвой можно наблюдать большой парад планет. В ряд выстроились шесть соседей Земли по Солнечной системе. Редкое явление лучше всего видно в вечерние часы до полуночи.

Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс можно увидеть на ясном безоблачном небе. Космический парад продлится до 25 января. А через месяц, 28 февраля, ожидается новый парад из семи планет. В небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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