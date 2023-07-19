Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Происшествия

"Актуальный репортаж": ученые заявили об увеличении числа климатических катастроф в мире

"Актуальный репортаж": ученые заявили об увеличении числа климатических катастроф в мире

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Климатических катастроф становится все больше, утверждают ученые. Недавно на черноморском побережье бушевали мощные ливни.

В Европе в настоящее время жара под 45 градусов. Турция еще долго будет восстанавливаться после зимнего землетрясения, а сейсмологи уже прогнозируют новые толчки, на этот раз в Стамбуле. Почему катаклизмы теперь случаются так часто? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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