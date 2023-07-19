"Актуальный репортаж": ученые заявили об увеличении числа климатических катастроф в мире

Климатических катастроф становится все больше, утверждают ученые. Недавно на черноморском побережье бушевали мощные ливни.

В Европе в настоящее время жара под 45 градусов. Турция еще долго будет восстанавливаться после зимнего землетрясения, а сейсмологи уже прогнозируют новые толчки, на этот раз в Стамбуле. Почему катаклизмы теперь случаются так часто? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.