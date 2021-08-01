Специалист объяснила, почему сразу после выздоровления можно заразиться COVID-19 снова

Пациент, перенесший коронавирус, может сразу после выздоровления заразиться другим штаммом. Иммунная система может не распознать новую мутацию вируса. Об этом сообщил инфекционист Видновской РКБ Светлана Малиновская.

Она отметила, что вирус может вызвать достаточно сильный иммунный ответ, чтобы обеспечить защиту от новой инфекции, однако неизвестно, как долго этот иммунитет продлится. Возможно и то, что вирус остается в организме несколько недель и реактивируется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

