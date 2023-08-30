Собянин запустил первую очередь московского кинокластера

В рамках проекта в Краснопахорском поселении построят кинопарк "Москино". Это площадка, которая объединит павильоны, концертные зоны, гостиницы. Парк станет частью Московского кинокластера.

Так, площади для кинопроизводства в Москве увеличатся в пять раз. Это станет возможно благодаря созданию кинокластера мирового уровня. Об этом заявил Сергей Собянин.

Однако парк будет доступен не только профессионалам кинобизнеса. Подробнее о том, какие декорации уже построили, – в эфире телеканала Москва 24.