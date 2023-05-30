Собянин поручил устранить повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после попытки атаки дронами столичного региона. Расследование взяла под контроль московская и областная прокуратуры.

Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.