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30 мая, 19:15

Происшествия

Собянин поручил устранить повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками

Собянин поручил устранить повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками

Новости часа: волоколамская прокуратура выяснит причины пожара на производстве спирта

Новости часа: Собянин рассказал о работе экстренных служб после атаки БПЛА на столицу

Новости часа: мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить повреждения в зданиях от БПЛА

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: Собянин сообщил о возвращении домой жителей эвакуированных подъездов

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: два человека обратились за медпомощью после атаки беспилотников в столице

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Эвакуированные из-за атак БПЛА вернутся домой после окончания работы спецслужб – Собянин

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте после попытки атаки дронами столичного региона. Расследование взяла под контроль московская и областная прокуратуры.

Сергей Собянин поручил в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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