Собянин рассказал о переоборудовании 1 500 мастерских в московских колледжах

До конца 2025 года в столичных колледжах переоборудуют почти 1 500 мастерских. Это позволит увеличить число выпускников с практическими навыками, востребованными на рынке труда.

Сейчас в московских колледжах обучаются более 270 000 студентов. По словам Сергея Собянина, в ближайшие два года число выпускников планируют удвоить. В расписании уже 70% занятий занимает практика. Студенты осваивают профессию в условиях, приближенных к реальной работе.

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