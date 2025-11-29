29 ноября, 10:15Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил коллектив и ветеранов Мосгаза с юбилеем
Предприятию Мосгаз исполняется 160 лет. Как отметил Сергей Собянин в своем блоге, появление первых газовых фонарей и газопроводов в середине XIX века ознаменовало новый этап развития столицы, изменив качество жизни горожан.
Генеральный директор предприятия Гасан Гасангаджиев подчеркнул, что газовое хозяйство Москвы сегодня является самым современным и цифровизированным в России. Сотрудники Мосгаза уже четвертый год участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска.
