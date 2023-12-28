Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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28 декабря, 14:15

Транспорт

Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Новости часа: работу МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3 часов – Собянин

Новости часа: городской транспорт будет работать бесплатно с 20:00 31 декабря – мэр Москвы

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь и Рождество

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В новогоднюю ночь москвичи смогут добраться на общественном транспорте, куда угодно. Метро, МЦК, наиболее востребованные маршруты автобусов, электробусов и трамваев, включая ночные, перейдут на праздничный график. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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