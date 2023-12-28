Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь москвичи смогут добраться на общественном транспорте, куда угодно. Метро, МЦК, наиболее востребованные маршруты автобусов, электробусов и трамваев, включая ночные, перейдут на праздничный график. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь – с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.