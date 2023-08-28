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Новости

28 августа, 22:45

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Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

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Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли в районе Покровское-Стрешнево

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе

Новое здание школы, которое рассчитано на 1,1 тысячи мест, построили в районе Покровское-Стрешнево. Школа откроет двери для учеников в пятницу, 1 сентября. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин и поздравил учеников с наступающим Днем знаний.

В здании есть медиатека, мастерские, IT-полигон для сборки и испытания робототехники, а еще там организовали зоны с электронным тиром и теннисными столами. Школа стала первым общеобразовательным учебным заведением, который был возведен в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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