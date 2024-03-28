Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Корниловская" Троицкой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на 70%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Сервисом оплаты проезда в транспорте Москвы по биометрии воспользовались уже 100 миллионов раз, сообщили в Дептрансе.

Уличное освещение и подсветку зданий в столице перевели на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.