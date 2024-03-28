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Новости

28 марта, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Корниловская" Троицкой линии

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Корниловская" Троицкой линии

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Собянин: начался прием заявок на участие в программе "Твой старт в туризме"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на 70%. Об этом заявил Сергей Собянин.

Сервисом оплаты проезда в транспорте Москвы по биометрии воспользовались уже 100 миллионов раз, сообщили в Дептрансе.

Уличное освещение и подсветку зданий в столице перевели на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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