28 марта, 16:45Новости
Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Корниловская" Троицкой линии
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на 70%. Об этом заявил Сергей Собянин.
Сервисом оплаты проезда в транспорте Москвы по биометрии воспользовались уже 100 миллионов раз, сообщили в Дептрансе.
Уличное освещение и подсветку зданий в столице перевели на летний режим работы. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.