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28 марта, 08:00

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Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

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В поселке Мосрентген появится новый транспортный хаб. На данный момент там близится к завершению строительство станции "Корниловская" будущей Троицкой линии метрополитена. Станция расположена на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова. С нее можно будет быстро пересесть на наземный транспорт.

Как пояснил в своем личном блоге Сергей Собянин, работы на станции окончены на 70%. Специалисты монтируют инженерные сети и украшают путевые стены цветными панелями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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