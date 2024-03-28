Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

В поселке Мосрентген появится новый транспортный хаб. На данный момент там близится к завершению строительство станции "Корниловская" будущей Троицкой линии метрополитена. Станция расположена на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова. С нее можно будет быстро пересесть на наземный транспорт.

Как пояснил в своем личном блоге Сергей Собянин, работы на станции окончены на 70%. Специалисты монтируют инженерные сети и украшают путевые стены цветными панелями.

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