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Новости

27 ноября, 15:00

Новости

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги молодежного форума "Наследие"

Собянин открыл дорогу – связку между Волгоградским и Рязанским проспектами

Новости часа: новую дорогу открыли между Волгоградским и Рязанским проспектами в Москве

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: московские операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

Новости часа: Собянин рассказал о пользе для детей проекта "Музеи. Парки. Усадьбы"

Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как работает Московская цифровая киноплатформа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К уборке снега в Москве привлекут дополнительно около 10–12 тысяч сотрудников коммунальных служб, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей приглашают на открытые экскурсии в ИКБ № 1. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Три участка на Прокатной улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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