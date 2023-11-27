Новости часа: еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К уборке снега в Москве привлекут дополнительно около 10–12 тысяч сотрудников коммунальных служб, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей приглашают на открытые экскурсии в ИКБ № 1. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Три участка на Прокатной улице реорганизуют по программе комплексного развития территорий, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.