Собянин: Кузьминский путепровод открыт после комплексной реконструкции

Кузьминский путепровод открыли в столице после комплексной реконструкции. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ. Специалисты полностью заменили несущие балки, которые износились за 65 лет эксплуатации, на сборное железнодорожное пролетное строение.

На мосту установили новые деформационные швы, дорожное покрытие и ограждения, отремонтировали стойки промежуточных и крайних опор, укрепили насыпи. Путепровод не закрывали во время работ, полосы перекрывали частично. Основная сложность заключалась в плотной жилой застройке, работы велись в круглосуточном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.