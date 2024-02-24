Новости часа: Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских школах организовано 20 спортивных лиг. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эскалаторы на станции метро "Каширская" поочередно закроют на ремонт с 26 февраля до 1 марта, сказано на сайте столичной подземки.

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции Крекшино МЦД-4 в ТиНАО, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

