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24 февраля, 21:30

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

Новости часа: Собянин рассказал о самых популярных спортивных лигах в московских школах

Собянин сообщил, что в ТиНАО построят дорогу от Саларьево до Калужского шоссе

Новости часа: Собянин рассказал о росте посещаемости в "Музее Москвы"

Новости часа: 20 школьных спортивных лиг организовали в столице

Новости часа: Музей Москвы посетили более 1,1 млн человек в 2023 году

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Лебедева

Музей Москвы поставил новый рекорд по посещаемости – Сергей Собянин

Собянин: 800 тысяч детей присоединились к соревнованиям школьных лиг Москвы

Мэр Москвы: построим в ТиНАО дорогу от Саларьева до Калужского шоссе

Новости часа: участок Проектируемого проезда № 684 кратковременно перекроют 24–25 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московских школах организовано 20 спортивных лиг. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эскалаторы на станции метро "Каширская" поочередно закроют на ремонт с 26 февраля до 1 марта, сказано на сайте столичной подземки.

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство возле станции Крекшино МЦД-4 в ТиНАО, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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