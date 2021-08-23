Путин и Собянин посетили центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард"

Президент РФ Владимир Путин, министр обороны страны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин посетили комплекс военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот".

Им показали административно-учебный комплекс, симуляторы прыжка с парашютом, тренажеры, где учат водить тяжелую технику, а также корпуса, в которых живут курсанты. Кроме того, показали спорткомплекс "тайфун", где расположены залы единоборств и игровых видов спорта.

Первую смену в комплексе "Авангард" приняли в марте. Тогда его посетили Шойгу и Собянин. Инициатива создания этого комплекса принадлежит министерству обороны, а поддержали ее правительства Москвы и Московской области, идею одобрил Владимир Путин. Построили комплекс за год, одновременно в нем могут учиться и проживать 600 человек. В центре можно получить начальные знания в области обороны, а для старшеклассников и студентов колледжей проводят военные сборы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.