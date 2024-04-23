23 апреля, 15:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Программа реновации в Академическом районе Москвы идет максимально быстрыми темпами, заявил Сергей Собянин.
Более тысячи человек приняли участие в досрочном периоде ЕГЭ в Москве. Об этом сообщает департамент образования и науки.
Во вторник, 23 апреля, в столице ожидается погода без осадков и до 14 градусов тепла. Об этом рассказали синоптики.