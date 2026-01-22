Собянин: родильный дом откроется в обновленном корпусе ГКБ им Вересаева

В обновленном корпусе больницы имени Вересаева открылся современный родильный дом. Итоги реконструкции осмотрели Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Реконструкция здания 80-х годов постройки заняла менее 1,5 года. Новый роддом рассчитан на 178 коек, включая 15 коек реанимации для новорожденных. В родильном отделении оборудовано 14 индивидуальных боксов, каждый из которых оснащен для оказания экстренной помощи, вплоть до операции кесарева сечения.

