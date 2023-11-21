21 ноября, 13:30Транспорт
Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров
Московские центральные диаметры во вторник, 21 ноября, отмечают день рождения. Более 725 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД за четыре года. Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года.
Как МЦД изменили транспортную систему столицы и Подмосковья, можно узнать на медиаэкранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Там запустили праздничный эфир.
Какие возможности появились у пассажиров с открытием первого и второго диаметров? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.