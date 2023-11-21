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21 ноября, 13:30

Транспорт

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

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Московские центральные диаметры во вторник, 21 ноября, отмечают день рождения. Более 725 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД за четыре года. Как напомнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года.

Как МЦД изменили транспортную систему столицы и Подмосковья, можно узнать на медиаэкранах в метро, трамваях, автобусах и электробусах. Там запустили праздничный эфир.

Какие возможности появились у пассажиров с открытием первого и второго диаметров? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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