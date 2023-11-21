Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Реабилитацию участка реки недалеко от станции МЦК Нижегородская провели в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Карты "Тройка" к четырехлетию МЦД раздадут пассажирам четырех московских городских вокзалов. Об этом заявили в Дептрансе столицы.