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Новости

21 ноября, 11:30

Спорт

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Новости часа: Филатовская и Боткинская больницы перешли на цифровой формат работы

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Собянин: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин: в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Реабилитацию участка реки недалеко от станции МЦК Нижегородская провели в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Карты "Тройка" к четырехлетию МЦД раздадут пассажирам четырех московских городских вокзалов. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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