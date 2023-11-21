21 ноября, 11:30Спорт
Новости часа: Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Реабилитацию участка реки недалеко от станции МЦК Нижегородская провели в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
Карты "Тройка" к четырехлетию МЦД раздадут пассажирам четырех московских городских вокзалов. Об этом заявили в Дептрансе столицы.