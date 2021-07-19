Собянин рассказал о ходе реализации программы реконструкции поликлиник

Сергей Собянин открыл в Москве еще четыре поликлиники после реконструкции. Они расположены в Западном Дегунине, Останкинском районе, Восточном Бирюлеве, а также в Кунцеве.

Реконструкция здания в Западном Дегунине заняла год. Поликлиника была практически полностью перестроена: рабочие обновили фасад и внутреннюю отделку, инженерные коммуникации, перегородки, лифты, двери и окна.

Медицинские кабинеты в филиале расположены таким образом, чтобы максимально снизить вероятность возникновения очередей.

Также в здании предусмотрен отдельный вход с фильтр-боксом для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний, чтобы предотвратить их распространение.