Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Парк Горького ждет обновление. Там создадут новые зоны для отдыха и занятий спортом. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, мэр Москвы рассказал, что на Пушкинской набережной появится около 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы: "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Событийная площадь", "Семейная гостиная" и "Гастрономический квартал". А после благоустройства Пионерского пруда, там можно будет купаться и загорать, а также кататься на лодках и катамаранах.

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