Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Переселение 93 домов, включенных в программу реновации, идет раньше срока. Изначально дома планировали переселять на втором и третьем этапах программы. Однако жителей большинства этих пятиэтажек пригласили на осмотр уже в 2023 году. Как уточнили в столичной мэрии, пять тысяч жителей стали обладателями новых квартир раньше срока. Это связано с тем, что темпы программы ускоряются за счет постоянного подбора новых площадок.

Как сообщил Сергей Собянин, в ЮВАО новые квартиры по программе реновации получили более 25 тысяч человек. По состоянию на январь 2024 года, в округе готовы 44 новых дома, еще 41 строится.

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