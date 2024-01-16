В столице начался прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт"

В Москве начался прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, проект помогает подросткам от 14 до 18 лет сделать первые шаги в предпринимательской деятельности.

Школьники познакомятся с основами ведения бизнеса, подтянут знания в сферах юриспруденции и финансов, научатся выступать на публике. Регистрация будет открыта до 26 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.