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16 января, 11:45

Общество

В столице начался прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт"

В столице начался прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт"

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В Москве начался прием заявок на участие в проекте "Бизнес-уикенд. Старт". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, проект помогает подросткам от 14 до 18 лет сделать первые шаги в предпринимательской деятельности.

Школьники познакомятся с основами ведения бизнеса, подтянут знания в сферах юриспруденции и финансов, научатся выступать на публике. Регистрация будет открыта до 26 января.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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