Дом по программе реновации построили в Нижегородском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали двухсекционному жилому дому с подземным паркингом, построенному по программе реновации в Нижегородском районе на юго-востоке столицы. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он уточнил, что у постройки переменная этажность. Ее общая площадь – свыше 31 тысячи квадратных метров, внутри 331 квартира. На первом этаже расположились нежилые помещения, там могут в том числе появиться объекты коммерческой инфраструктуры, есть входные группы со сквозным проходом. В составе каждой – лифтовый холл, колясочная, место консьержа, добавил Слободчиков.

Объект находится по адресу улица Нижняя Хохловка, дом 6, подчеркнули на портале мэра и правительства Москвы. В нем 127 однокомнатных, 151 двухкомнатная, 48 трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир. Для проживания маломобильных граждан адаптировали четыре из них. Полная внутренняя отделка соответствует стандартам программы реновации, которые утверждены постановлением столичного правительства.

У здания г-образная форма. Специалисты облицевали фасады пиленым кирпичом естественных природных оттенков, на внешней стороне стен предусмотрены корзины под кондиционеры. Помимо этого, в каждой секции установили лифты грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов.

На территории, которая прилегает к постройке, создали безбарьерную среду для маломобильных граждан, говорится в сообщении. Внутренний двор благоустроили, закрыли от автомобилей, создали место для отдыха, оборудовали детский игровой комплекс с резиновым покрытием, спортивную площадку. Рабочие также обустроили тротуары, проезды, пешеходные дорожки, провели наружное освещение.

По словам Слободчикова, инспекторы провели 13 контрольно-надзорных мероприятий во время цикла строительно-монтажных работ на улице Нижней Хохловке. По заданию Мосгосстройнадзора в них участвовали специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований. Он позволил оценить соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации, заключил председатель комитета.

Накануне дом по программе реновации построили в столичном районе Новогиреево по адресу улица Утренняя, дом 1а. Всего в доме 133 квартиры.

Ранее сообщалось, что первый этап программы реновации завершился в 41 столичном районе, в 19 из них он был выполнен в прошлом году. Всего реновация затронула 90 районов Москвы.

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