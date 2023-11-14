Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Тысячи москвичей стали участниками крупных культурных событий в столичном метро. За 10 лет их было более 50, сообщил в своем блоге Сергей Собянин. Он отметил, что в последние годы метрополитен активно осваивают представители разных культурных сфер.

Например, в этом году на станции "Арбатской" можно было послушать российские рок-хиты, посмотреть выступление шоу-балета "Тодес". Также в сентябре в часть Дня города на "Маяковской" выступил Московский джазовый оркестр под управлением Народного артиста России Игоря Бутмана.

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