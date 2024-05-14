Новости часа: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 780 событий прошло в майские праздники на площадках "Вместе с культурой". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве не 14 мая, а с 20 мая. Об изменении дат предупредил заммэра Петр Бирюков.

На улице Маршала Чуйкова построят три дома по программе реновации, сообщили в Москомархитектуре.