14 мая, 12:00Культура
Новости часа: почти 800 событий прошло в праздники на площадках "Вместе с культурой"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 780 событий прошло в майские праздники на площадках "Вместе с культурой". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве не 14 мая, а с 20 мая. Об изменении дат предупредил заммэра Петр Бирюков.
На улице Маршала Чуйкова построят три дома по программе реновации, сообщили в Москомархитектуре.