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Новости

Новости

14 марта, 15:00

Новости

Новости часа: около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Новости часа: около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

Новости часа: в Черемушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ – Собянин

Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

Собянин: приведем в порядок неэффективно используемую территорию в Черемушках

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кольцевой линией метро в будни пользуются около 1,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

56 миллионов цветов украсят московские улицы и парки в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, солнечная апрельская погода останется в Москве до конца недели.

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