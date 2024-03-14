14 марта, 15:00Новости
Новости часа: около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кольцевой линией метро в будни пользуются около 1,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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