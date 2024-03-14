Новости часа: около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кольцевой линией метро в будни пользуются около 1,2 миллиона пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

56 миллионов цветов украсят московские улицы и парки в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, солнечная апрельская погода останется в Москве до конца недели.