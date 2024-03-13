13 марта, 18:30Новости
Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году планируется завершить строительные работы на 12 путепроводах. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Число бюджетных мест в колледжах выросло в промышленной, креативной и IT сферах. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Более 40 тысяч человек увидели панду Катюшу в Московском зоопарке, сообщили в департаменте культуры.