Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году планируется завершить строительные работы на 12 путепроводах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число бюджетных мест в колледжах выросло в промышленной, креативной и IT сферах. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 40 тысяч человек увидели панду Катюшу в Московском зоопарке, сообщили в департаменте культуры.