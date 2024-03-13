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Новости

Новости

13 марта, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Обновленный спортивный зал в "Лужниках" примет Всемирные игры дружбы – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Мэр Москвы: соединим путепроводами улицы Валаамскую и Академика Королева

Новости часа: мэр Москвы выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования

Собянин открыл обновленный универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: в колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей – Собянин

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году планируется завершить строительные работы на 12 путепроводах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число бюджетных мест в колледжах выросло в промышленной, креативной и IT сферах. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 40 тысяч человек увидели панду Катюшу в Московском зоопарке, сообщили в департаменте культуры.

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