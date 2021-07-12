Собянин рассказал о благоустройстве пяти районов востока и юго-востока Москвы

10:45
На востоке и юго-востоке столицы обновят несколько парков. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
В Новокосине благоустроят большую территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. В районе приведут в порядок пруд, также обустроят детские и спортивные площадки, посадят деревья.
В Новогирееве планируют создать комфортную пешеходную зону от ж/д платформы до станции метро. Тротуары вдоль 3-го проспекта Новогиреева расширят, там поставят качели и добавят зелени.
Изменения ждут и Рязанский район. Рядом с ж/д станцией Плющево обновят одноименный парк. Рядом с Рязанским проспектом сделают качественное общественное пространство.
В Нижегородском районе приведут в порядок народный парк на Перовском шоссе. Комфортнее и уютнее станет и сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках.
В Некрасовке новый облик обретет парк "Некрасовский бульвар". Там установят десятки малых архитектурных форм и светильников, высадят деревья и кустарники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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