Собянин рассказал о благоустройстве пяти районов востока и юго-востока Москвы

На востоке и юго-востоке столицы обновят несколько парков. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

В Новокосине благоустроят большую территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. В районе приведут в порядок пруд, также обустроят детские и спортивные площадки, посадят деревья.

В Новогирееве планируют создать комфортную пешеходную зону от ж/д платформы до станции метро. Тротуары вдоль 3-го проспекта Новогиреева расширят, там поставят качели и добавят зелени.

Изменения ждут и Рязанский район. Рядом с ж/д станцией Плющево обновят одноименный парк. Рядом с Рязанским проспектом сделают качественное общественное пространство.

В Нижегородском районе приведут в порядок народный парк на Перовском шоссе. Комфортнее и уютнее станет и сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках.

В Некрасовке новый облик обретет парк "Некрасовский бульвар". Там установят десятки малых архитектурных форм и светильников, высадят деревья и кустарники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.