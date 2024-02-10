10 февраля, 15:45Спорт
Новости часа: ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Коммунальные службы в Москве ликвидируют последствия снегопада, сообщили в комплексе городского хозяйства.
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Головинском районе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.