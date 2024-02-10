Новости часа: ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Коммунальные службы в Москве ликвидируют последствия снегопада, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Головинском районе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.