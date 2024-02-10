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Новости

10 февраля, 15:45

Спорт

Новости часа: ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку

Новости часа: ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку

Мэр столицы рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Новости часа: почти 790 улиц благоустроят в Москве в 2024 году

Новости часа: еще 785 улиц приведут в порядок в Москве

Новости часа: в Москве приведут в порядок еще 785 улиц

Собянин сообщил о планах благоустройства набережных в столице

Собянин рассказал о планах благоустройства улиц в формате "от дома до дома"

Новости часа: новый городской вокзал Митьково МЦД-3 откроется в 2024 году

Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Собянин заявил, что городской вокзал Митьково станет 39 станцией МЦД-3

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ледоколы коммунального флота ежедневно патрулируют Москву-реку. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Коммунальные службы в Москве ликвидируют последствия снегопада, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Головинском районе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

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