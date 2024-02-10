Мэр столицы рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Два 70-тонных ледокола коммунального флота "Мосводостока" ежедневно патрулируют Москву-реку. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, главная задача ледоколов – обеспечить свободное движение круглогодичных электросудов, а также судов коммунальных и экстренных служб.

Известно, что ледоколы "Риф" и "Норд", которые работают в акватории Москвы-реки, по некоторым характеристикам превосходят более современные суда.

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