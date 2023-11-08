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Новости

08 ноября, 13:30

Город

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Новости часа: пассажиры скачали приложение "Метро Москвы" более 10 млн раз

Собянин: благоустроили более 2 тыс дворов, парков и общественных территорий

Собянин: с помощью приложения "Метро Москвы" построено почти 500 млн маршрутов

Доходному дому Абрикосова вернули исторический облик — Собянин

Собянин: Москва – мировой лидер по темпам улучшения городской среды

Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы

Новости часа: Собянин сообщил о появлении трех новых комфортных кварталов

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин утвердил развитие нежилых территорий в трех районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил обратить внимание на благоустройство улиц за пределами центра Москвы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Строительство красного моста в районе Хорошёво-Мнёвники завершат в 2025 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве. Это данные Дептранса.

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