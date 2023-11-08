Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поручил обратить внимание на благоустройство улиц за пределами центра Москвы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Строительство красного моста в районе Хорошёво-Мнёвники завершат в 2025 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве. Это данные Дептранса.