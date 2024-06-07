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07 июня, 16:00

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Новости часа: Москва поделится с Башкирией опытом по улучшению инвестклимата

Новости часа: Москва поделится с Башкирией опытом по улучшению инвестклимата

Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Новости часа: Москва шесть лет лидирует в рейтинге состояния инвестклимата

Собянин: в Москве будет построен уникальный завод по производству медпрепаратов

Новости часа: Москва поможет создать единую цифровую экосистему для инвесторов

Собянин: спортивный кластер в Крылатском станет одним из знаковых мест Москвы

Новости часа: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

Собянин: Москва возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата

Новости часа: Олимпийский велотрек в Крылатском будет восстановлен

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Башкирия договорились о сотрудничестве и обмене опытом в сфере улучшения инвестклимата. Об этом сообщил Сергей Собянин.

40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 600 тысяч газовых плит проверили в столице с начала года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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