Новости часа: Москва поделится с Башкирией опытом по улучшению инвестклимата

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Башкирия договорились о сотрудничестве и обмене опытом в сфере улучшения инвестклимата. Об этом сообщил Сергей Собянин.

40% госпитализированных москвичей следят за назначениями врача в электронной медкарте. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Более 600 тысяч газовых плит проверили в столице с начала года, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

