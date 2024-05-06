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Новости

Новости

06 мая, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 мая

"Мой район. Новости": в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

Новости часа: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Новости часа: верфь в Нагатинском Затоне будет производить около 20 электросудов в год

Сергей Собянин: в столице отмечается День герба и флага Москвы

Собянин: уникальные электросуда будут строить и обслуживать на новой судоверфи

Новости часа: в Нагатинском Затоне в конце 2024 года откроют производство электросудов

Новости часа: Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде

Отопление вновь включат в Москве из-за похолодания. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на это время батареи снова прогреются в жилых домах и социальных объектах.

Новая судостроительная верфь скоро заработает в Нагатинском Затоне. Она появится на берегу Москвы-реки – напротив Южного речного вокзала. Здесь будут строить и обслуживать электросуда для регулярного и прогулочного флота, а в дальнейшем и круизные.

Месячник благоустройства завершился в Москве. Собянин рассказал, что весь апрель столицу приводили в порядок более полумиллиона сотрудников городских служб. Они помыли фасады жилых домов и памятников, очистили детские и спортивные площадки. Особое внимание уделили дорогам, которые промывали при помощи специального шампуня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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