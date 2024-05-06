Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 мая

Отопление вновь включат в Москве из-за похолодания. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на это время батареи снова прогреются в жилых домах и социальных объектах.

Новая судостроительная верфь скоро заработает в Нагатинском Затоне. Она появится на берегу Москвы-реки – напротив Южного речного вокзала. Здесь будут строить и обслуживать электросуда для регулярного и прогулочного флота, а в дальнейшем и круизные.

Месячник благоустройства завершился в Москве. Собянин рассказал, что весь апрель столицу приводили в порядок более полумиллиона сотрудников городских служб. Они помыли фасады жилых домов и памятников, очистили детские и спортивные площадки. Особое внимание уделили дорогам, которые промывали при помощи специального шампуня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.