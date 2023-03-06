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Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

Собянин открыл 15-й современный пригородный вокзал будущего МЦД-4

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В Москве после реконструкции открыли пригородный вокзал Очаково. Это 15-й современный вокзал на Калужском направлении МЖД, который станет частью МЦД-4, сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что теперь вместо устаревшей станции там появился современный пригородный вокзал. Специалисты оборудовали там новые платформы и надземный вестибюль. Градоначальник подчеркнул, что вокзал также станет удобным для маломобильных горожан и пассажиров с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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