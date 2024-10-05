Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Станцией "Потапово" за месяц воспользовались 400 тысяч пассажиров

Собянин: станцией метро "Потапово" воспользовались более 400 тысяч пассажиров

Собянин рассказал, что сервисы МЭШ помогают учителям каждый день

Собянин поздравил педагогов с Днем учителя

Собянин: отопление в Москве будут включать поэтапно

Новости часа: в 2025 году завершатся работы по обновлению еще в 50 школьных зданиях

Отопление в Москве начнут включать 7 октября

Сергей Собянин сообщил, что отопление в Москве начнут включать 7 октября

Новости часа: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

Больше 400 тысяч пассажиров воспользовались станцией "Потапово" Сокольнической линии за первый месяц работы. Как рассказал Сергей Cобянин, новая станция улучшила транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова.

Москву охватила "Золотая осень". Фестиваль в этом году проходит на порядка 30 площадках в разных округах. А центральная локация находится на Тверской площади. Там можно продегустировать деликатесы из нового урожая, увидеть работы художников и попробовать самим создать арт-объекты.

Схема движения поездов изменилась на МЦД-4. Это связано с ремонтом путей. Составы не ходят на центральном участке от Минской до Площади трех вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыметрогородтранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика