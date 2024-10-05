Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Больше 400 тысяч пассажиров воспользовались станцией "Потапово" Сокольнической линии за первый месяц работы. Как рассказал Сергей Cобянин, новая станция улучшила транспортную доступность Коммунарки и Южного Бутова.

Москву охватила "Золотая осень". Фестиваль в этом году проходит на порядка 30 площадках в разных округах. А центральная локация находится на Тверской площади. Там можно продегустировать деликатесы из нового урожая, увидеть работы художников и попробовать самим создать арт-объекты.

Схема движения поездов изменилась на МЦД-4. Это связано с ремонтом путей. Составы не ходят на центральном участке от Минской до Площади трех вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

