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04 марта 2022, 09:00

общество

Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов и музеев

Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов и музеев

Будущий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершен на 38%

Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка"

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Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

Сергей Собянин заявил, что в Москве отменили большую часть антиковидных ограничений. К примеру, больше не нужен QR-код. Помимо этого, больше не действуют ограничения в общепите, сферах развлечений и спорта.

Однако в транспорте маски по-прежнему необходимы, как и термометрия на входе в общественные места. В списке рекомендаций останется и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет, а также работа в дистанционном режиме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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