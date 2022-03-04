04 марта 2022, 09:00общество
Собянин отменил ограничения на посещение объектов общепита, концертных залов и музеев
Сергей Собянин заявил, что в Москве отменили большую часть антиковидных ограничений. К примеру, больше не нужен QR-код. Помимо этого, больше не действуют ограничения в общепите, сферах развлечений и спорта.
Однако в транспорте маски по-прежнему необходимы, как и термометрия на входе в общественные места. В списке рекомендаций останется и обязательная самоизоляция для людей старше 60 лет, а также работа в дистанционном режиме.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.