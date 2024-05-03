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Новости

Новости

03 мая, 22:30

Новости

Новости часа: с 2024 года на 17,9% выросло производство столичной промышленности

Новости часа: с 2024 года на 17,9% выросло производство столичной промышленности

Новости часа: в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства 3,5 тыс улиц Москвы

Собянин: в этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

Новости часа: завершена реконструкция газопровода под Водоотводным каналом

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Собянин: обрабатывающие предприятия Москвы увеличили производство почти на 18%

Собянин рассказал о благоустройстве улиц в Орехово-Борисове

Новости часа: мэр Москвы озвучил планы благоустройства в Орехово-Борисове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о цифровизации системы здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве с начала года на 17,9% выросло производство в сфере обрабатывающей промышленности. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Расписание движения поездов на МЦД-2 изменится до 6 мая и 11–13 мая из-за ремонтных работ, уточнили в Дептрансе.

Столичные спасатели к 20 мая завершат подготовку к купальному сезону, сообщает городская поисково-спасательная служба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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