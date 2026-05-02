Собянин: новый путепровод соединит Коптево с районами Аэропорт и Савеловский

В Москве появится новый путепровод. О строительстве в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, работы идут на севере столицы. Путепровод соединит Коптево сразу с двумя районами – Савеловским и Аэропортом. Он пройдет над железнодорожными путями и свяжет улицы 8 Марта и Приорова.

У жителей Северного округа появятся удобные альтернативные маршруты для передвижения по городу. У путепровода построят пешеходный переход, который свяжет район Аэропорт с Тимирязевским парком.

