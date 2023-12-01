Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Переразметка МКАД улучшила условия движения по магистрали: увеличилась пропускная способность, стали безопаснее въезды и выезды. О проектах ЦОДД по оптимизации трафика написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Например, на восьми участках и на двух съездах с МКАД добавили дополнительный ряд за счет сужения полос. Там же сделали 19 полос разгона и торможения для заезда.

Мэр столицы добавил, что на магистрали работают 770 камер видеоаналитики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.